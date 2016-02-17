Contest Rules

February 17, 2016 Contests 1 comment

THESE ARE THE STANDARD CONTEST RULES FOR LMÂ COMMUNICATIONS INCORPORATED!Â Â 

THE FOLLOWING RULES AREÂ IN EFFECT FOR ALL CONTESTS RUN ON LM COMMUNCATIONSÂ INCORPORATED RADIO STATIONS.

Â  ONLY ONE WINNER PERÂ HOUSEHOLD EVERY 30 DAYS.Â  PRIZES MUST BE PICKED UP AT OUR

Â STUDIOS DURING REGULAR BUSINESS HOURS MONDAY THROUGH

Â FRIDAY 8:30 TO 5:30!Â  PRIZES MUST BE CLAIMED WITHIN A TWO WEEK

Â PERIOD.Â  AFTER THAT TWO WEEK PERIOD, IT BECOMES THE

Â PROPERITY OF LM COMMUNICATONS INCORPORATED.Â  YOU MUST

Â SHOW I.D. AND BE 18 YEARS OR OLDER TO WIN…WINNERS ARE

Â RESPONSIBLE FOR ALL FEES, LICENSES, AND TAXES IF APPLICABLE

Â EMPLOYEES AND RELATIVES OF LM COMMUNICATIONS

Â INCORPORATED, THEIR PARTICIPATING SPONSORS, OR ANY OTHER

Â RADIO, TELEVISION OR CABLE TV COMPANY OPERATING WITHIN A

Â 100 MILE RADIUS OF THE SPECIFIED RADIO STATION TOWER IS

Â INELIGIBLE TO WIN!Â  ONLY ONE ENTRY PER CONTEST.Â  A COMPLETE

Â SET OF RULES ARE POSTED IN OUR STUDIO OFFICES AT 100 KANAWHA

Â TERRACE SAINT ALBANS, WESTS VIRGINIA.Â  GET TO READY TO WIN

Â WITH LM COMMUNICATIONS INCORPORATED!

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  • Amber Bunting

    I’ve listened to Metallica since I was a little girl (like 4-5 years old). I have always wanted to see them live! I’ve been trying to call in and win the free tickets. Hook a sister up!! #bucketlist ????????