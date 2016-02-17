THESE ARE THE STANDARD CONTEST RULES FOR LMÂ COMMUNICATIONS INCORPORATED!Â Â
THE FOLLOWING RULES AREÂ IN EFFECT FOR ALL CONTESTS RUN ON LM COMMUNCATIONSÂ INCORPORATED RADIO STATIONS.
Â ONLY ONE WINNER PERÂ HOUSEHOLD EVERY 30 DAYS.Â PRIZES MUST BE PICKED UP AT OUR
Â STUDIOS DURING REGULAR BUSINESS HOURS MONDAY THROUGH
Â FRIDAY 8:30 TO 5:30!Â PRIZES MUST BE CLAIMED WITHIN A TWO WEEK
Â PERIOD.Â AFTER THAT TWO WEEK PERIOD, IT BECOMES THE
Â PROPERITY OF LM COMMUNICATONS INCORPORATED.Â YOU MUST
Â SHOW I.D. AND BE 18 YEARS OR OLDER TO WIN…WINNERS ARE
Â RESPONSIBLE FOR ALL FEES, LICENSES, AND TAXES IF APPLICABLE
Â EMPLOYEES AND RELATIVES OF LM COMMUNICATIONS
Â INCORPORATED, THEIR PARTICIPATING SPONSORS, OR ANY OTHER
Â RADIO, TELEVISION OR CABLE TV COMPANY OPERATING WITHIN A
Â 100 MILE RADIUS OF THE SPECIFIED RADIO STATION TOWER IS
Â INELIGIBLE TO WIN!Â ONLY ONE ENTRY PER CONTEST.Â A COMPLETE
Â SET OF RULES ARE POSTED IN OUR STUDIO OFFICES AT 100 KANAWHA
Â TERRACE SAINT ALBANS, WESTS VIRGINIA.Â GET TO READY TO WIN
Â WITH LM COMMUNICATIONS INCORPORATED!
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